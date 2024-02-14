Момент жуткого падения чемпионки России по фрирайду в Сочи попал на видео

Чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер слетела с огромной высоты в Сочи во время соревнований. Как сообщает SHOT, спортсменка ударилась о камни, но выжила.

Чемпионка России по фрирайду Надежда Шамбер слетела с огромной высоты в Сочи во время соревнований. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, опасный инцидент произошёл во время международных соревнований Freeride World Tour Qualifier на "Розе Хутор". Спортсменке несказанно повезло, ведь она выжила и даже не получила травм. Пострадал только сноуборд, он просто сломался пополам.

"Там жёсткий склон был. Мне надо было с прыжка аккуратнее приземлиться, чтобы прижаться поближе к склону, к снегу. А я раскрыто приземлилась, у меня доска подпрыгнула — и я пошла в неконтролируемое падение", — объяснила Шамбер.

По словам спортсменки, это было первое её серьёзное падение за всю 20-летнюю спортивную карьеру. Шамбер призналась, что в какой-то момент поняла, что просто куда-то летит. Спортсменка поблагодарила Бога за везение.