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14 февраля, 11:55

Фигуристка Швецова жёстко ударилась головой об лёд после падения во время прыжка

Фигуристка Анна Швецова не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти С.М. Кирова, проходящих в названном в его честь городе. На видео — жуткое падение после тройного флипа, в результате которого она ударилась головой об лёд и ещё долго не могла встать.

Момент падения Анны Швецовой на соревнованиях в Кирове. Видео © VK / КОГАУ ДО "СШ "Дымка", г. Киров

Музыку сразу остановили, а на площадку вызвали медиков. Когда спортсменка встала, на её лице было видно много крови. Какие именно травмы получила Швецова, неизвестно.

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Ранее травму получила другая российская фигуристка — Елена Костылёва, которая дважды упала во время пятого раунда чемпионата страны по прыжкам. После этого 12-летней спортсменке сразу оказали помощь.

Обложка ©

VK / КОГАУ ДО "СШ "Дымка", г. Киров

Матвей Константинов
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