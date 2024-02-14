Фигуристка Швецова жёстко ударилась головой об лёд после падения во время прыжка

Фигуристка Анна Швецова не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти С.М. Кирова, проходящих в названном в его честь городе. На видео — жуткое падение после тройного флипа, в результате которого она ударилась головой об лёд и ещё долго не могла встать.