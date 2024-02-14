Фигуристка Швецова жёстко ударилась головой об лёд после падения во время прыжка
Фигуристка Анна Швецова не смогла завершить прокат произвольной программы на Всероссийских соревнованиях памяти С.М. Кирова, проходящих в названном в его честь городе. На видео — жуткое падение после тройного флипа, в результате которого она ударилась головой об лёд и ещё долго не могла встать.
Момент падения Анны Швецовой на соревнованиях в Кирове. Видео © VK / КОГАУ ДО "СШ "Дымка", г. Киров
Музыку сразу остановили, а на площадку вызвали медиков. Когда спортсменка встала, на её лице было видно много крови. Какие именно травмы получила Швецова, неизвестно.
Ранее травму получила другая российская фигуристка — Елена Костылёва, которая дважды упала во время пятого раунда чемпионата страны по прыжкам. После этого 12-летней спортсменке сразу оказали помощь.