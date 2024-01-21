12-летняя фигуристка получила травму из-за жуткого падения на чемпионате России

Фигуристка Елена Костылёва повредила руку, дважды упав во время пятого раунда чемпионата России по прыжкам, который проходил в Москве. После травмирования 12-летняя спортсменка сразу же подъехала к борту, где ей оказали первую помощь, применив заморозку.

Момент падения Костылёвой на чемпионате России по прыжкам. Видео © Telegram / figurexing

Костылёва упала с четверного сальхова, затем зашла на второй прыжок, который тоже завершился падением. За выступление Лена получила 7,8 балла. Юная фигуристка представляла команду Александра Галлямова, тренируется Лена у Игоря Лютикова.

Победителем же чемпионата стала команда Дмитрия Козловского, за которую выступали Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Софья Муравьёва, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Екатерина Чикмарёва, Матвей Янченков и Дмитрий Алиев. Победители получили пять миллионов рублей, проигравшие же — на два миллиона меньше.