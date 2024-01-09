"Неуважение к русскому народу": Выступающую за Грузию фигуристку из РФ проигнорировали в анонсе к ЧЕ
Тарасова: Анонс чемпионата Европы без Губановой — неуважение к русскому народу
Анастасия Губанова. Обложка © Getty Images / Jurij Kodrun - International Skating Union / International Skating Union
Международный союз конькобежцев (ISU) в анонсе к чемпионату Европы проигнорировал уроженку Тольятти, действующую чемпионку в одиночном катании Анастасию Губанову, ныне выступающую за Грузию. Вместо её фотографии выложили снимок занявшей второе место бельгийки Луны Хендрикс.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что такие действия ISU являются неуважением к россиянам.
"Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом её не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу! ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права", — подчеркнула она в беседе с РИА "Новости".
Позже союз исправил ошибку и добавил фотографию Губановой в новом посте. Старый при этом удалили. Однако пользователи в комментариях призвали публично извиниться перед фигуристкой.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт 10–13 января в литовском Каунасе.
Напомним, в январе прошлого года 21-летняя Губанова стала чемпионкой Европы, а в декабре её признали лучшей спортсменкой Грузии. За эту страну девушка выступает с 2021 года.
Как сообщал Лайф, 11 июня 2023 года совет Международного союза конькобежцев принял решение о продлении статуса отстранённых спортсменов для граждан РФ и Белоруссии, несмотря на то что из-за этого ISU терпит довольно большие финансовые убытки на фоне отсутствия доходов от рекламы из двух государств.