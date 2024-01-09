"Неуважение к русскому народу": Выступающую за Грузию фигуристку из РФ проигнорировали в анонсе к ЧЕ

Международный союз конькобежцев (ISU) в анонсе к чемпионату Европы проигнорировал уроженку Тольятти, действующую чемпионку в одиночном катании Анастасию Губанову, ныне выступающую за Грузию. Вместо её фотографии выложили снимок занявшей второе место бельгийки Луны Хендрикс.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что такие действия ISU являются неуважением к россиянам.

"Губанова в прошлом году выиграла чемпионат Европы, но при этом её не опубликовали в анонсе. Это просто неуважение к русскому народу! ISU не имеет права так поступать, просто не имеет права", — подчеркнула она в беседе с РИА "Новости".

Позже союз исправил ошибку и добавил фотографию Губановой в новом посте. Старый при этом удалили. Однако пользователи в комментариях призвали публично извиниться перед фигуристкой.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт 10–13 января в литовском Каунасе.