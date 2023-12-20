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20 декабря, 11:46

Дочь Тутберидзе и сын актёра Смолкина выступят за Грузию на чемпионате Европы

Представляющие Грузию Дэвис и Смолкин выступят на чемпионате Европы в Литве

<p>Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, вошли в число участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Об этом заявила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В опубликованном перечне заявок указаны фамилии спортсменов. Чемпионат Европы состоится 8–14 января в литовском Каунасе.

Напомним, Диана Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе, а её партнёр и супруг — сын известного актёра Бориса Смолкина. Спортсмены являются серебряными призёрами чемпионата России, а на Олимпиаде 2022 года в Пекине они заняли 14-е место.

Дочь Тутберидзе с мужем выиграли первый турнир после перехода в сборную Грузии

Дочь Тутберидзе с мужем выиграли первый турнир после перехода в сборную Грузии

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России в июне 2023 года официально одобрил переход танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Пара тренируется в США и уже более полутора лет не выступала на российских соревнованиях.

Никита Осипов
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