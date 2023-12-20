Дочь Тутберидзе и сын актёра Смолкина выступят за Грузию на чемпионате Европы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, вошли в число участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Об этом заявила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В опубликованном перечне заявок указаны фамилии спортсменов. Чемпионат Европы состоится 8–14 января в литовском Каунасе.

Напомним, Диана Дэвис — дочь российского тренера Этери Тутберидзе, а её партнёр и супруг — сын известного актёра Бориса Смолкина. Спортсмены являются серебряными призёрами чемпионата России, а на Олимпиаде 2022 года в Пекине они заняли 14-е место.