Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова стала лучшей спортсменкой Грузии

В рамках торжественного мероприятия сменившая спортивное гражданство фигуристка толкнула речь. Она поблагодарила профильные ведомства на двух языках — грузинском и русском.

"Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях. Я хочу выразить огромную благодарность олимпийскому комитету и министерству спорта", — сказала Губанова.