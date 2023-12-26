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25 декабря, 21:55

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова стала лучшей спортсменкой Грузии

Анастасия Губанова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_gubanchik

Анастасия Губанова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nastya_gubanchik

Фигуристка-одиночница Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в зимних видах. Награду уроженке Тольятти вручил Национальный олимпийский комитет южнокавказского государства.

В рамках торжественного мероприятия сменившая спортивное гражданство фигуристка толкнула речь. Она поблагодарила профильные ведомства на двух языках — грузинском и русском.

"Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях. Я хочу выразить огромную благодарность олимпийскому комитету и министерству спорта", — сказала Губанова.

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Напомним, что победительница кубка РФ среди юниоров приняла решение выступать за Грузию в 2021 году. Такой шаг спортсменка объяснила нежеланием справляться с высокой конкуренцией.

Илья Пушкарев
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