Стало известно, когда выпишут чуть не разбившую голову об лёд фигуристку Симонову

Врачи собираются уже 26 января выписать фигуристку Марию Симонову из больницы. У неё обнаружили только лёгкое сотрясение мозга, восстанавливаться она может в домашних условиях. Об этом сообщил SHOT.

Помимо сотрясения, девушка получила ушиб бедра. В течение всего срока госпитализации она лежала в палате отделения нейрохирургии. Пока ей советуют воздержаться от тренировок.