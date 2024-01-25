Стало известно, когда выпишут чуть не разбившую голову об лёд фигуристку Симонову
SHOT: Фигуристку Симонову выпишут из больницы уже 26 января
Фигуристка Мария Симонова с партнёром Мартином Бреславским. Обложка © t.me / M.Simonova & М.Breslavsky
Врачи собираются уже 26 января выписать фигуристку Марию Симонову из больницы. У неё обнаружили только лёгкое сотрясение мозга, восстанавливаться она может в домашних условиях. Об этом сообщил SHOT.
Помимо сотрясения, девушка получила ушиб бедра. В течение всего срока госпитализации она лежала в палате отделения нейрохирургии. Пока ей советуют воздержаться от тренировок.
Напомним, вчера Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лёд при падении на турнире среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы. Инцидент произошёл в ходе выступления пары в короткой программе. Бреславский не удержал девушку, в результате чего Симонова упала с высоты. Однако, несмотря на ушибы, фигуристка продолжила выступать.