Фигуристка ударилась головой об лёд на турнире в Москве, но всё равно продолжила выступление

Фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лёд при падении на турнире среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.

Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лёд в короткой программе на турнире в Москве. Видео © t.me / СпоRT

Инцидент произошёл в ходе выступления пары в короткой программе. Бреславский не удержал девушку, в результате чего Симонова упала с высоты и ударилась головой об лёд. Однако, несмотря на ушибы, фигуристка продолжила выступать. После номера её увели под руки. В итоге пара получила за программу 42,51 балла.