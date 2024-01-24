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24 января, 16:02

Фигуристка ударилась головой об лёд на турнире в Москве, но всё равно продолжила выступление

Фигуристка Симонова упала с поддержки и ударилась головой на турнире в Москве

Фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лёд при падении на турнире среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.

Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лёд в короткой программе на турнире в Москве. Видео © t.me / СпоRT

Инцидент произошёл в ходе выступления пары в короткой программе. Бреславский не удержал девушку, в результате чего Симонова упала с высоты и ударилась головой об лёд. Однако, несмотря на ушибы, фигуристка продолжила выступать. После номера её увели под руки. В итоге пара получила за программу 42,51 балла.

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А ранее Лайф сообщал, что фигуристка Елена Костылёва повредила руку, дважды упав во время пятого раунда чемпионата России по прыжкам, который проходил в Москве. После травмирования 12-летняя спортсменка сразу же подъехала к борту, где ей оказали первую помощь.

Обложка ©

t.me / martinandmaria

Александра Мышляева
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