Фигуристка ударилась головой об лёд на турнире в Москве, но всё равно продолжила выступление
Фигуристка Симонова упала с поддержки и ударилась головой на турнире в Москве
Фигуристка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, ударилась головой об лёд при падении на турнире среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы.
Мария Симонова упала с поддержки и ударилась головой об лёд в короткой программе на турнире в Москве. Видео © t.me / СпоRT
Инцидент произошёл в ходе выступления пары в короткой программе. Бреславский не удержал девушку, в результате чего Симонова упала с высоты и ударилась головой об лёд. Однако, несмотря на ушибы, фигуристка продолжила выступать. После номера её увели под руки. В итоге пара получила за программу 42,51 балла.
А ранее Лайф сообщал, что фигуристка Елена Костылёва повредила руку, дважды упав во время пятого раунда чемпионата России по прыжкам, который проходил в Москве. После травмирования 12-летняя спортсменка сразу же подъехала к борту, где ей оказали первую помощь.
t.me / martinandmaria