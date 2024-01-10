"Нейтральных стран не бывает": Фигурист из Латвии призвал вернуть флаг допущенным до Олимпиады россиянам

Латвийский фигурист Денис Васильев обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом разрешить участникам Олимпиады из России выступать под национальным флагом. Об этом сообщает издание Jauns.

"Нейтральных стран не бывает. Я бы понял, если бы эти спортсмены были изгнаны из России. Но нет, только одна страна выступает под нейтральным флагом. Так что перестаньте притворяться и верните им их флаг", — заявил Васильев.