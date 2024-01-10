"Нейтральных стран не бывает": Фигурист из Латвии призвал вернуть флаг допущенным до Олимпиады россиянам
Латвийский фигурист Васильев: Нужно вернуть флаг участникам Олимпиады из России
Латвийский фигурист Денис Васильев. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Латвийский фигурист Денис Васильев обратился к Международному олимпийскому комитету (МОК) с призывом разрешить участникам Олимпиады из России выступать под национальным флагом. Об этом сообщает издание Jauns.
"Нейтральных стран не бывает. Я бы понял, если бы эти спортсмены были изгнаны из России. Но нет, только одна страна выступает под нейтральным флагом. Так что перестаньте притворяться и верните им их флаг", — заявил Васильев.
При этом он добавил, что решение МОК допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже под нейтральным статусом "было поспешным". Фигурист отметил, что "согласен с идеей" разрешить россиянам выступать на соревнованиях, однако "совершенно не согласен с выбором времени" из-за продолжающейся ситуации на Украине.
Напомним, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже в период с 26 июля по 11 августа. МОК разрешил выступать россиянам и белорусам в нейтральном статусе. В комитете пояснили, что большинство спортсменов выступают против наказания для своих коллег из-за политики. При этом любая демонстрация российской символики на Олимпиаде оказалась под запретом. Решение о допуске спортсменов уже поддержал и глава МОК Томас Бах.