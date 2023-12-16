Главный тренер лыжной сборной Эстонии получил серьёзную травму, упав с обрыва

Серьёзное происшествие случилось в спортивном мире. Как сообщает пресс-служба Эстонского лыжного союза, главный тренер мужской сборной страны по лыжным гонкам Айвар Рехемаа рухнул с обрыва и получил травму.

Инцидент произошёл во время тестового заезда на склоне в городе Тронхейм. Конец зоны торможения, который оказался обледенелым, организаторы не отметили забором.

"Зона заканчивалась двухметровым обрывом, с которого Рехемаа упал и повредил один из позвонков", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что тренер был в срочном порядке доставлен в ближайшее медицинское учреждение. После операции пострадавшему предстоит пройти трёхмесячный курс реабилитации.