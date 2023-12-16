Регион

Уведомления отключены

16 декабря, 19:54

Главный тренер лыжной сборной Эстонии получил серьёзную травму, упав с обрыва

Главный тренер эстонских лыжников Рехемаа упал с обрыва и повредил позвоночник

<p>Главный тренер мужской сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt</p>

Главный тренер мужской сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt

Серьёзное происшествие случилось в спортивном мире. Как сообщает пресс-служба Эстонского лыжного союза, главный тренер мужской сборной страны по лыжным гонкам Айвар Рехемаа рухнул с обрыва и получил травму.

Инцидент произошёл во время тестового заезда на склоне в городе Тронхейм. Конец зоны торможения, который оказался обледенелым, организаторы не отметили забором.

"Зона заканчивалась двухметровым обрывом, с которого Рехемаа упал и повредил один из позвонков", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что тренер был в срочном порядке доставлен в ближайшее медицинское учреждение. После операции пострадавшему предстоит пройти трёхмесячный курс реабилитации.

Английский футболист получил жуткую травму ноги во время матча в Лондоне

Английский футболист получил жуткую травму ноги во время матча в Лондоне

Ранее Лайф писал о смерти чемпиона мира по футболу 1966 года, выступавшего за сборную Англии, сэра Бобби Чарльтона. Причиной стали последствия травмы, полученной при ударе о подоконник.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Эстония
  • Зимние виды спорта
  • Происшествия
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров