Главный тренер лыжной сборной Эстонии получил серьёзную травму, упав с обрыва
Главный тренер эстонских лыжников Рехемаа упал с обрыва и повредил позвоночник
Главный тренер мужской сборной Эстонии по лыжным гонкам Айвар Рехемаа. Обложка © Getty Images / Mike Hewitt
Серьёзное происшествие случилось в спортивном мире. Как сообщает пресс-служба Эстонского лыжного союза, главный тренер мужской сборной страны по лыжным гонкам Айвар Рехемаа рухнул с обрыва и получил травму.
Инцидент произошёл во время тестового заезда на склоне в городе Тронхейм. Конец зоны торможения, который оказался обледенелым, организаторы не отметили забором.
"Зона заканчивалась двухметровым обрывом, с которого Рехемаа упал и повредил один из позвонков", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что тренер был в срочном порядке доставлен в ближайшее медицинское учреждение. После операции пострадавшему предстоит пройти трёхмесячный курс реабилитации.
Ранее Лайф писал о смерти чемпиона мира по футболу 1966 года, выступавшего за сборную Англии, сэра Бобби Чарльтона. Причиной стали последствия травмы, полученной при ударе о подоконник.