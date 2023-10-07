Английский футболист получил жуткую травму ноги во время матча в Лондоне
Игрок "Шеффилд Юнайтед" Бэшем сломал голеностоп во время игры с "Фулхэмом"
Игрок британского футбольного клуба "Шеффилд Юнайтед" Крис Бэшем получил тяжелейшую травму голеностопа во время матча. Это произошло на встрече с лондонским "Фулхэмом" в игре восьмого тура чемпионата Англии.
Получивший травму во время матча Крис Бэшем. Фото © X / FAPL.ru
Матч проходил на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне. На 30-й минуте встречи Бэшем в одном из игровых моментов неудачно приземлился на левую ногу и у него произошёл открытый перелом в области голеностопа. Игрок покинул поле на носилках. Игру приостановили для оказания медицинской помощи футболисту, из-за этого к основному времени в первом тайме прибавили 14 минут.
"Крис Бэшем покидает "Крейвен Коттедж" на носилках после длительной остановки в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем сообщать новости о его здоровье по мере их поступления", — сообщила пресс-служба "Шеффилд Юнайтед" в официальном аккаунте в соцсети X.
А в конце августа во время матча "Крыльев Советов" и "Балтики" защитнику самарского клуба Фернандо Костанце выбили зуб в эпизоде верховой борьбы. Главный тренер пострадавшего воспринял эту ситуацию с юмором.
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