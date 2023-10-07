Английский футболист получил жуткую травму ноги во время матча в Лондоне

Игрок британского футбольного клуба "Шеффилд Юнайтед" Крис Бэшем получил тяжелейшую травму голеностопа во время матча. Это произошло на встрече с лондонским "Фулхэмом" в игре восьмого тура чемпионата Англии.

Получивший травму во время матча Крис Бэшем. Фото © X / FAPL.ru

Матч проходил на стадионе "Крейвен Коттедж" в Лондоне. На 30-й минуте встречи Бэшем в одном из игровых моментов неудачно приземлился на левую ногу и у него произошёл открытый перелом в области голеностопа. Игрок покинул поле на носилках. Игру приостановили для оказания медицинской помощи футболисту, из-за этого к основному времени в первом тайме прибавили 14 минут.

"Крис Бэшем покидает "Крейвен Коттедж" на носилках после длительной остановки в игре. Мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем сообщать новости о его здоровье по мере их поступления", — сообщила пресс-служба "Шеффилд Юнайтед" в официальном аккаунте в соцсети X.