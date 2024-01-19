Два человека сорвались с подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье
Минимум два человека пострадали на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье
Не менее двух человек пострадали при остановке подъёмника на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме. Об этом сообщает SHOT.
Работа экстренных служб на месте остановки подъёмника в Подмосковье. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, они не были пристёгнуты, из-за чего полетели вниз при резкой остановке механизма. На месте работают экстренные службы.
Напомним, вечером 19 января на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме остановился подъёмник с людьми. Причиной, как пишут СМИ, стал "сбой в работе колеса привода".