Два человека сорвались с подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

Не менее двух человек пострадали при остановке подъёмника на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме. Об этом сообщает SHOT.

Работа экстренных служб на месте остановки подъёмника в Подмосковье. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, они не были пристёгнуты, из-за чего полетели вниз при резкой остановке механизма. На месте работают экстренные службы.