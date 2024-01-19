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19 января, 15:27

Два человека сорвались с подъёмника на горнолыжном курорте в Подмосковье

Минимум два человека пострадали на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье

Не менее двух человек пострадали при остановке подъёмника на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме. Об этом сообщает SHOT.

Работа экстренных служб на месте остановки подъёмника в Подмосковье. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, они не были пристёгнуты, из-за чего полетели вниз при резкой остановке механизма. На месте работают экстренные службы.

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Напомним, вечером 19 января на горнолыжном курорте Степаново в подмосковной Яхроме остановился подъёмник с людьми. Причиной, как пишут СМИ, стал "сбой в работе колеса привода".

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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