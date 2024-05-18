16-летнего сына московского адвоката, убившего домработницу, привезли в суд
Сына адвоката Мельницкого, убившего домработницу, доставили в суд Москвы
Сын адвоката Мельницкого Назар прибыл в здание суда. Обложка © Life.ru
16-летнего сына московского адвоката Семёна Мельницкого, который зарезал ножом домработницу, доставили в здание суда для избрания меры пресечения. На заседание юношу привели в сопровождении его защитника. Давать какие-либо комментарии для журналистов оба отказались. Life.ru публикует видео с места.
Сын адвоката Мельницкого, убивший домработницу, прибыл в суд. Видео © Life.ru
По нашим данным, 67-летняя домработница Анна Романовна поддерживала порядок в доме Мельницкого. Она родом из Шебекина. Заканчивала белгородский педагогический университет по специальности "иностранные языки", работала преподавателем английского языка. В 2022 году она искала работу в столице, тогда-то ей и попалось заманчивое предложение от адвоката.
Вчера вечером десятиклассник поругался с Анной, схватил с кухни нож и нанёс ей более 10 ударов в область груди, шеи и спины, после чего добил её бейсбольной битой. Близкие погибшей говорят, что ранее конфликтов с работодателем у неё не возникало.
Сам московский адвокат имеет в своей карьере тёмное пятно. В 2021 году Мельницкого осудили на три года по статье "Мошенничество". Следствие сообщило, что он пытался сделать так, чтобы клиент через него передал "судье Верховного суда" сумму в 150 тысяч долларов, чтобы дело прошло так, как они этого хотели.
Ранее в СМИ появилась новость, что в Новой Москве десятиклассник зарезал 67-летнюю домработницу. Конфликт начался со словесной перепалки, после чего юноша сходил за ножом и дождался, пока женщина зайдёт в ванную, где он и убил её. Она скончалась от полученных ран ещё до приезда скорой помощи.