16-летнего сына московского адвоката, убившего домработницу, привезли в суд

16-летнего сына московского адвоката Семёна Мельницкого, который зарезал ножом домработницу, доставили в здание суда для избрания меры пресечения. На заседание юношу привели в сопровождении его защитника. Давать какие-либо комментарии для журналистов оба отказались. Life.ru публикует видео с места.

Сын адвоката Мельницкого, убивший домработницу, прибыл в суд. Видео © Life.ru

По нашим данным, 67-летняя домработница Анна Романовна поддерживала порядок в доме Мельницкого. Она родом из Шебекина. Заканчивала белгородский педагогический университет по специальности "иностранные языки", работала преподавателем английского языка. В 2022 году она искала работу в столице, тогда-то ей и попалось заманчивое предложение от адвоката.

Вчера вечером десятиклассник поругался с Анной, схватил с кухни нож и нанёс ей более 10 ударов в область груди, шеи и спины, после чего добил её бейсбольной битой. Близкие погибшей говорят, что ранее конфликтов с работодателем у неё не возникало.

Сам московский адвокат имеет в своей карьере тёмное пятно. В 2021 году Мельницкого осудили на три года по статье "Мошенничество". Следствие сообщило, что он пытался сделать так, чтобы клиент через него передал "судье Верховного суда" сумму в 150 тысяч долларов, чтобы дело прошло так, как они этого хотели.