Убийца красотки из Екатеринбурга после кровавой расправы "замаливал" грех в церкви
Мужчина, зарезавший бывшую жену в Екатеринбурге, после убийства побежал в церковь
Мужчина, зарезавший свою жену в Екатеринбурге, доставлен в отделение полиции © Telegram / Свердловская полиция
Житель Екатеринбурга, который зверски зарезал бывшую жену в районе Уралмаш, после расправы спрятался в церкви. О деталях жуткого преступления сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Подозреваемого в убийстве 30-летней Анны сажают в машину полиции. Фото © Telegram / Свердловская полиция
"Погибшая работала в финансовом учреждении. Сегодня её бывший муж пришёл к ней и вызвал ненадолго на улицу, чтобы поговорить, но беседа, к сожалению, закончилась трагично. Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь", — рассказал он.
Пострадавшая Анна за считаные минуты скончалась на руках местных жителей, которые пытались зажимать её раны. Задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы, при этом искали его по приметам, т.к. он был одет во всё чёрное. Орудие преступления пока найти не удалось — убийца успел его выбросить.
Следователи осмотрели место убийства. Сейчас они ведут допрос свидетелей, дабы выяснить все детали преступления. После этого следствие подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения преступника под стражу. Задержанный Сергей сильно нервничал и вёл себя странно. В ближайшее время его доставят на экспертизу, которая выявит в его организме наличие или отсутствие запрещённых веществ.
В полицейском главке уточнили, что Анна и Сергей были женаты и прожили много лет вместе. У них есть совместный ребёнок — 9-летняя девочка. Около полугода назад пара рассталась окончательно. Задержанный несколько раз был судим. У него два наказания за причастность к грабежу и одно — за мошенничество.
Ранее в Екатеринбурге мужчина хладнокровно зарезал бывшую супругу прямо на улице. Момент убийства 30-летней Анны попал на видео. Девушка была красавицей, занималась лёгкой атлетикой и воспитывала 9-летнюю дочку.