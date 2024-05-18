Убийца красотки из Екатеринбурга после кровавой расправы "замаливал" грех в церкви

Житель Екатеринбурга, который зверски зарезал бывшую жену в районе Уралмаш, после расправы спрятался в церкви. О деталях жуткого преступления сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Подозреваемого в убийстве 30-летней Анны сажают в машину полиции. Фото © Telegram / Свердловская полиция

"Погибшая работала в финансовом учреждении. Сегодня её бывший муж пришёл к ней и вызвал ненадолго на улицу, чтобы поговорить, но беседа, к сожалению, закончилась трагично. Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь", — рассказал он.

Пострадавшая Анна за считаные минуты скончалась на руках местных жителей, которые пытались зажимать её раны. Задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы, при этом искали его по приметам, т.к. он был одет во всё чёрное. Орудие преступления пока найти не удалось — убийца успел его выбросить.

Следователи осмотрели место убийства. Сейчас они ведут допрос свидетелей, дабы выяснить все детали преступления. После этого следствие подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения преступника под стражу. Задержанный Сергей сильно нервничал и вёл себя странно. В ближайшее время его доставят на экспертизу, которая выявит в его организме наличие или отсутствие запрещённых веществ.