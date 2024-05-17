"Кровавый Ромео" из загса в Саянске назвал мотивом убийства жены любовь Суд арестовал мужчину, зарезавшего свою жену в загсе в Иркутской области 17 мая, 13:42 25-летний Дмитрий и 21-летняя Дарья. Обложка © SHOT

В Иркутской области мужчина, задержанный за убийство своей жены прямо в загсе, назвал мотивом любовь. Он признался, что просто не хотел соглашаться на развод. Об этом стало известно SHOT на судебном заседании по избранию подозреваемому меры пресечения.

Мужчине, убившему свою жену в загсе в Саянске, избрали меру пресечения. Видео © Telegram / СК РФ по Иркутской области

25-летний Дмитрий и 21-летняя Дарья пришли накануне утром во Дворец бракосочетания в Саянске, чтобы развестись. Инициатором расставания стала девушка. Мужчина несколько раз ударил её ножом в живот, а также порезал шею прямо в загсе. Дарья скончалась на месте.

Незадолго до трагедии девушка написала подруге, что муж снова её избил и грозится зарезать, поэтому она приняла решение развестись. Дарья подрабатывала санитаркой в больнице в Саянске и заочно училась на дефектолога. У неё есть дочь от первых отношений, а с Дмитрием она познакомилась всего несколько месяцев назад. По словам близких, мужчина начал пить и избивать возлюбленную.

"Мужчине, задержанному по подозрению в убийстве своей супруги, предъявлено обвинение. Сегодня судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в телеграм-канале СК РФ по Иркутской области.

Арест продлится до 16 июля. Дело возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство". Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования.

Как сообщалось, в Иркутской области 25-летний мужчина набросился с ножом на собственную супругу в здании загса, когда пара пришла подавать заявление на развод. Спасти 21-летнюю девушку не удалось, у неё осталась одиннадцатимесячная дочь. Убийцу уже задержали.

Авторы Татьяна Миссуми