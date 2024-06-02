Угрожал и шантажировал: Устроивший резню на севере Москвы "Отелло" долгое время следил за бывшей

Тренер Кельвин Т., зарезавший жениха своей бывшей подруги Вероники и устроивший поножовщину в магазине на севере Москвы, долгое время лечился от наркозависимости. Об этом kp.ru рассказала мама пострадавшей от рук "безумного Отелло" девушки — Елена.

"Кельвин вёл довольно разгульный образ жизни, доказывая себе и миру, что он самый лучший! Всё никак не мог определиться со своей целью в жизни! Веронику это не совсем устраивало. Постоянные качели в личной жизни", — сообщила женщина.

Летом 2023 года у девушки начались отношения с другим, Алексей даже сделал ей предложение. Тем не менее Ника откликнулась на просьбу Кельвина помочь ему с поиском отца, предположительно, более 20 лет проживавшего в Малайзии. Посетили они и Паттайю, добраться до которой от Куала-Лумпура можно за два часа. Там произошла трагедия: когда молодые люди ехали на скутере, в них на скорости врезался пикап. Кельвин, находившийся за рулём, почти не пострадал, а Ника впала в кому.

Парень, чувствуя свою вину, активно помогал собирать средства на лечение, и в итоге девушка проснулась. Однако после этого её забрал к себе Алексей, и пара поселилась на Пхукете, попросив бывшего оставить их в покое.

"Кельвин в это время проходил лечение в клинике наркозависимых, постоянно просил Веронику приехать к нему и поддержать его, иначе он грозил навредить себе! В конце апреля доченька прилетела во Владивосток, чтобы провести время с нами, с семьёй" — рассказала мама девушки.

Узнав об этом, приехал и Кельвин. Он просил дать ему ещё один шанс, умолял. По словам Елены, перед отъездом Вероники в столицу между молодыми людьми состоялся жёсткий разговор, девушка ясно дала ему понять, что всё кончено. Одержимый влюблённый взял билет на тот же рейс, но в аэропорту Нику уже встречал Алексей. Пара поселилась у него, а за три дня до трагедии девушка сообщила матери тревожную новость.

"Их общий приятель сказал ей, что он пытался "пробить" адрес через знакомых в ФСБ. Я предупредила Алексея…" — поделилась Елена.