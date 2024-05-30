В Москве неадекват порезал ножом несколько человек и напросился на пулю
SHOT: Мужчина ранил ножом несколько человек в магазине на севере Москвы
Мужчина в изменённом состоянии сознания устроил поножовщину в магазине на севере Москвы, ранено несколько человек. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
В Москве неадекват порезал ножом несколько человек и напросился на пулю. Видео © Telegram / SHOT
Всё началось около полуночи в жилом доме по Хорошёвскому шоссе: жильцы услышали ругань из соседской квартиры, при этом женщина звала на помощь. На вызов прибыл полицейский наряд, но буйный гражданин нанёс даме ножевые ранения и пустился в бегство.
По дороге что-то побудило его забежать в продуктовый магазин — там он набросился с ножом на продавщицу и покупателей. Преследовавшим его правоохранителям пришлось открыть огонь из табельного оружия, в результате неадекват был ранен и обезврежен.
Всех пострадавших, включая преступника, доставили в больницу. Допрашивать буйного гражданина будут после оказания ему первой помощи. Сейчас полиция и следователи выясняют все детали случившегося, обстановка на месте происшествия спокойная.
Ранее сообщалось, что в Ивангороде Ленинградской области полицейские задержали неадекватного мужчину в крови, бегавшего по улице и пугавшего прохожих. При обыске в квартире было обнаружено тело его 71-летней матери. В состоянии алкогольного опьянения он нанёс ей несколько ударов ножом.