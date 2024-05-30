Мужчина в изменённом состоянии сознания устроил поножовщину в магазине на севере Москвы, ранено несколько человек. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В Москве неадекват порезал ножом несколько человек и напросился на пулю. Видео © Telegram / SHOT

Всё началось около полуночи в жилом доме по Хорошёвскому шоссе: жильцы услышали ругань из соседской квартиры, при этом женщина звала на помощь. На вызов прибыл полицейский наряд, но буйный гражданин нанёс даме ножевые ранения и пустился в бегство.

По дороге что-то побудило его забежать в продуктовый магазин — там он набросился с ножом на продавщицу и покупателей. Преследовавшим его правоохранителям пришлось открыть огонь из табельного оружия, в результате неадекват был ранен и обезврежен.

Всех пострадавших, включая преступника, доставили в больницу. Допрашивать буйного гражданина будут после оказания ему первой помощи. Сейчас полиция и следователи выясняют все детали случившегося, обстановка на месте происшествия спокойная.