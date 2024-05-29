Россиянин убил мать и устроил кровавый забег на границе с Эстонией

Жители Ивангорода в Ленобласти (на границе с Эстонией) сообщили в полицию о неадекватном мужчине, который весь в крови бегал по улице и пугал прохожих. Оперативники отправились на место происшествия и задержали 41-летнего местного жителя. Дома у него они обнаружили страшную находку.

Как пишет 47channel, инцидент произошёл утром во вторник, 28 мая. Мужчина в крови ходил у одного из домов по улице Текстильщиков. Полицейские задержали его и отправились к нему домой. Там было обнаружено тело 71-летней женщины, предварительно, это мать неадеквата. Тело лежало на полу в прихожей, пенсионерка скончалась от ножевых ранений в области груди и кистей рук.

"Следствием установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в процессе ссоры, возникшей из-за личных неприязненных отношений, нанёс матери несколько ударов ножом в область расположения жизненно важных органов, от которых наступила смерть последней на месте происшествия", — сообщили 78.ru в СУ СКР по Ленинградской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый задержан.