В Нижегородской области девушка убила приёмную мать и сбежала к биологической

В селе Елховка Нижегородской области 17-летняя девушка убила приёмную мать гантелью, чтобы сбежать к биологической, которая отсидела немалый срок за убийство. Об этом сообщает RT.

Ксения и Елена Антонова. Фото © Telegram / RT

Елена Антонова (на фото справа) удочерила Ксению (на фото слева), когда той было всего три. Ребёнка отправили в детский дом, потому что мать девочки отбывала срок за убийство. Через 14 лет она нашла дочь и пригласила к себе, но Елена была против такой встречи.

Соседка погибшей рассказала, что 13 апреля женщина перестала брать трубку, а на следующий день её тело нашли в квартире. Приёмная дочь сразу попала под подозрение, поскольку тоже перестала выходить на связь. В итоге девочку задержали на пути к биологической матери и арестовали.

"Лена не отпускала девочку, и якобы из-за этого она забила гантелью приёмную мать", — рассказала соседка.