В Нижегородской области девушка убила приёмную мать и сбежала к биологической
Ксения и Елена Антонова. Обложка © Telegram / RT
В селе Елховка Нижегородской области 17-летняя девушка убила приёмную мать гантелью, чтобы сбежать к биологической, которая отсидела немалый срок за убийство. Об этом сообщает RT.
Ксения и Елена Антонова. Фото © Telegram / RT
Елена Антонова (на фото справа) удочерила Ксению (на фото слева), когда той было всего три. Ребёнка отправили в детский дом, потому что мать девочки отбывала срок за убийство. Через 14 лет она нашла дочь и пригласила к себе, но Елена была против такой встречи.
Соседка погибшей рассказала, что 13 апреля женщина перестала брать трубку, а на следующий день её тело нашли в квартире. Приёмная дочь сразу попала под подозрение, поскольку тоже перестала выходить на связь. В итоге девочку задержали на пути к биологической матери и арестовали.
"Лена не отпускала девочку, и якобы из-за этого она забила гантелью приёмную мать", — рассказала соседка.
Она отметила, что Елена возила девочку в путешествия, занималась ею и никогда не кричала. Однако даже в такой любящей атмосфере Ксюша росла замкнутой, ни с кем не дружила. После девятого класса она поступила в Арзамасский медицинский колледж и переехала в квартиру родственников приёмной мамы, приезжала домой только на выходные.
Ранее Life.ru рассказывал другую жуткую историю. В начале апреля в Подмосковье дочь расчленила престарелого отца во время семейного ужина и сложила труп в холодильник. По словам женщины, он проявлял нездоровый интерес к ней и внучке. Позже она сама обратилась в полицию и призналась в содеянном. Суд отправил обвиняемую под арест на два месяца.