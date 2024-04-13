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13 апреля, 10:51

В Чебоксарах женщина убила внука, потому что была недовольна его поведением

В Чебоксарах бабушка задушила девятилетнего внука

В Чебоксарах женщина убила собственного внука. По данным SHOT, трагедия произошла днём 12 апреля в одной из квартир в Московском районе города. Мать девятилетнего мальчика ушла на работу в банк, а по возвращении тот уже был мёртв.

Женщина, убившая своего внука в Чебоксарах. Фото © SHOT

Женщина, убившая своего внука в Чебоксарах. Фото © SHOT

Выяснилось, что мальчика задушила 61-летняя бабушка. Причиной расправы стало то, что пенсионерке не нравилось, как себя ведёт ребёнок. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

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Ранее в Омске женщина набросилась с молотком на спящего девятилетнего внука, после чего напала на родственников. Женщину задержали, её и ребёнка доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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