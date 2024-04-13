В Чебоксарах женщина убила внука, потому что была недовольна его поведением

В Чебоксарах женщина убила собственного внука. По данным SHOT, трагедия произошла днём 12 апреля в одной из квартир в Московском районе города. Мать девятилетнего мальчика ушла на работу в банк, а по возвращении тот уже был мёртв.

Женщина, убившая своего внука в Чебоксарах. Фото © SHOT

Выяснилось, что мальчика задушила 61-летняя бабушка. Причиной расправы стало то, что пенсионерке не нравилось, как себя ведёт ребёнок. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".