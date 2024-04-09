Life.ru узнал личность москвича, залившего монтажной пеной рот убитого знакомого

Как узнал телеграм-канал, у 41-леттнего Александра есть долги по кредитам — минимум 155 тысяч рублей. Он нигде не был официально трудоустроен, трудился разнорабочим. Известно, что у мужчины есть жена и трое детей. Его супруга рассказала, что в последнее время Александр много пил и иногда мог поднять руку на неё. Накануне мужчина позвонил жене, сообщив, что выпьет пива и приедет домой, но так и не вернулся. Уже утром он признался, что убил человека и теперь "уедет надолго". Женщина считает, что у её супруг "двинулся крышей" из-за алкоголя.