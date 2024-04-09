Life.ru узнал личность москвича, залившего монтажной пеной рот убитого знакомого
Заливший знакомому рот монтажной пеной москвич был в запое последние месяцы
Александр, убивший событульника и заливший его рот монтажной пеной. Обложка © Telegram / SHOT
Москвич, который жестоко расправился с собутыльником в подвале мебельной фирмы, последние месяцы много пил и бил жену. Об этом пишет SHOT.
Работа Следственного комитета на месте убийства мужчины в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК
Как узнал телеграм-канал, у 41-леттнего Александра есть долги по кредитам — минимум 155 тысяч рублей. Он нигде не был официально трудоустроен, трудился разнорабочим. Известно, что у мужчины есть жена и трое детей. Его супруга рассказала, что в последнее время Александр много пил и иногда мог поднять руку на неё. Накануне мужчина позвонил жене, сообщив, что выпьет пива и приедет домой, но так и не вернулся. Уже утром он признался, что убил человека и теперь "уедет надолго". Женщина считает, что у её супруг "двинулся крышей" из-за алкоголя.
Сейчас Александр задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Известно, что погибший 30-летний также из Москвы.
Как ранее сообщал Life.ru, инцидент произошёл в одном из офисов на Таганской площади. Во время рокового конфликта мужчины были пьяны. В какой-то момент подозреваемый ударил собутыльника и залил ему в рот и задний проход монтажную пену. Пострадавший 1993 года рождения скончался на месте.