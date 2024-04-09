В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в лёгких, убийца задержан
В Москве задержали мужчину, залившего убитому знакомому монтажную пену в рот
В Москве конфликт между двумя мужчинами закончился убийством, тело жертвы позднее нашли с инородным веществом в дыхательных путях. Как сообщили в пресс-службе столичного СК, виновник уже задержан.
Работа Следственного комитета на месте убийства мужчины в Москве. Фото © Telegram / Столичный СК
"9 апреля 2024 года в подвале одной из столичных организаций, расположенных на Таганской площади в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. В дыхательных путях потерпевшего обнаружено инородное вещество", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным РИА "Новости", во время рокового конфликта мужчины были пьяны. В какой-то момент подозреваемый ударил собутыльника и залил ему в рот монтажную пену.
Место убийства мужчины в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Ранее в Ростовской области убили главного инженера сельхозкооператива, его коллега исчез. Тело мужчины лежало в багажнике личного автомобиля. Возбуждено уголовное дело.
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