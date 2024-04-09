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9 апреля, 13:20

В Москве нашли тело мужчины с монтажной пеной в лёгких, убийца задержан

В Москве задержали мужчину, залившего убитому знакомому монтажную пену в рот

В Москве конфликт между двумя мужчинами закончился убийством, тело жертвы позднее нашли с инородным веществом в дыхательных путях. Как сообщили в пресс-службе столичного СК, виновник уже задержан.

Работа Следственного комитета на месте убийства мужчины в Москве. Фото © Telegram / Столичный СК

"9 апреля 2024 года в подвале одной из столичных организаций, расположенных на Таганской площади в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде травмы головы. В дыхательных путях потерпевшего обнаружено инородное вещество", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным РИА "Новости", во время рокового конфликта мужчины были пьяны. В какой-то момент подозреваемый ударил собутыльника и залил ему в рот монтажную пену.

Место убийства мужчины в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место убийства мужчины в Москве. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Приморском крае разыскивают родных многодетной семьи, убитой из-за квартиры в 90-х
В Приморском крае разыскивают родных многодетной семьи, убитой из-за квартиры в 90-х

Ранее в Ростовской области убили главного инженера сельхозкооператива, его коллега исчез. Тело мужчины лежало в багажнике личного автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Unsplash / Fist BumpDomestic LifeSitting

Матвей Константинов
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