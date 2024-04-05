Убитого инженера с отрезанными ушами нашли в багажнике машины под Ростовом, его коллега исчез

Главного инженера сельхозкооператива "Верхоломов" в Ростовской области Андрея Ликольда жестоко убили и бросили в багажнике его же машины. По информации SHOT, убийца отрезал ему уши.

41-летний Ликольд и 52-летний сотрудник кооператива Юрий Московой пропали вечером 2 апреля. Оба выехали из хутора Верхоломов в сторону Волгодонска на двух автомобилях, но потом перестали выходить на связь. Родственники мужчин обратились в полицию, и она приступила к поискам.

Пропавших искали два дня, пока след не вывел правоохранителей к жуткой картине. Вечером 4 апреля примерно в 5 км от хутора в реке Сал обнаружили Mitsubishi Outlander Ликольда, а в багажнике — его самого. Мужчина был связан по рукам и ногам, ему отрезали оба уха и перерезали горло. Примерно в 200 метрах от иномарки в реке нашли ВАЗ-21200 Москового. Самого мужчины там не оказалось, его поиски продолжаются. По факту убийства возбуждено уголовное дело.