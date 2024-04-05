В Приморском крае разыскивают родных многодетной семьи, убитой из-за квартиры в 90-х

Следственный комитет разыскивает родственников убитой во Владивостоке 30 лет назад семьи с тремя детьми. Сегодня обвиняемых по этому делу задержали в Волгограде и в Красноярском крае. Об этом сообщили в Правительстве Приморского края.

СК раскрыл убийство молодой семьи из пяти человек 30-летней давности во Владивостоке. Видео © Telegram / Следком Приморья

"Следственное управление СК по Приморскому краю разыскивает родственников многодетной семьи Алатарцевых, ставшей жертвой преступников 30 лет назад. Супруги и три малолетних ребёнка пропали после продажи своей квартиры во Владивостоке на улице Никифорова", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что семья продавала квартиру, а злоумышленники под видом сделки вошли в доверие и переоформили жильё на подставное лицо. Позже они застрелили пятерых человек, включая детей в возрасте от одного до семи лет, тела спрятали. Преступники обменяли жильё на автомобиль "Тойота-Сурф", который планировали продать в Новосибирске, однако в пути попали в аварию, поэтому сбыли его всего за 300 долларов. Родни у убитой семьи во Владивостоке не было, её никто не искал.