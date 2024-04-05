Назван возможный убийца работников сельхозкооператива, найденных без ушей в реке под Ростовом Стал известен подозреваемый в убийстве двух сотрудников "Верхоломова" 5 апреля, 08:38 Подозреваемый в убийстве сотрудников кооператива "Верхоломов". Обложка © Telegram / SHOT

У следствия появился подозреваемый в деле жестокого убийства двух сотрудников сельхозкооператива "Верхоломов" в Ростовской области. Один из убитых — главный инженер предприятия Андрей Ликольд, которому отрезали уши и перерезали горло, второй — его подчинённый Юрий Московой. Об этом сообщает SHOT.

Подозреваемый — Артём Б., ранее судимый местный житель, который долгое время работал менеджером. Сейчас устанавливается мотив убийства. Предполагаемого злоумышленника разыскивают. По данным полиции, он может представляться другим именем — Алексей.

Тело второго убитого, 52-летнего сотрудника кооператива Юрия Москового, также нашли. Оно находилось недалеко от обнаруженной в реке машины. У мужчины, как и у Андрея Ликольда, колото-резаные раны шеи и спины.

Напомним, главного инженера сельхозкооператива "Верхоломов" в Ростовской области Андрея Ликольда жестоко убили, отрезали уши и бросили в багажнике его же машины. Автомобиль второго сотрудника этого же предприятия Юрия Москового нашли рядом в реке. Оба мужчины пропали ещё 2 апреля.

Авторы Татьяна Миссуми