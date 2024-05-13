В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах

В поле в посёлке Шушары прохожий обнаружил женские останки, которые находились в двух полиэтиленовых пакетах. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает "Mash на Мойке".

Известно, что в поле между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином были обнаружены мусорные пакеты с человеческими останками. Проходящий мимо мужчина заметил два чёрных пакета, из которых доносился запах разложения. Открыв пакеты и увидев, что внутри, мужчина вызвал полицию.