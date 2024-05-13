В Петербурге останки женщины нашли в мусорных пакетах
В поле в посёлке Шушары прохожий обнаружил женские останки, которые находились в двух полиэтиленовых пакетах. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщает "Mash на Мойке".
Известно, что в поле между домом на Московском шоссе и продуктовым магазином были обнаружены мусорные пакеты с человеческими останками. Проходящий мимо мужчина заметил два чёрных пакета, из которых доносился запах разложения. Открыв пакеты и увидев, что внутри, мужчина вызвал полицию.
"Прибывший наряд установил: в мусорных пакетах лежат части, предположительно, женщины — на вид ей 35–40 лет. Конечности отсутствовали — только туловище и голова без одежды. Тело направили в морг на экспертизу", — говорится в сообщении. Личность погибшей, как и обстоятельства трагедии, сейчас устанавливаются.
Подобного рода преступления случаются не только в Северной столице, но и в других регионах. Ранее Life.ru рассказывал, как житель Оренбуржья расчленил возлюбленную, а потом участвовал в её поисках. Позже злоумышленник скончался.
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