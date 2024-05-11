"Оборотень-расчленитель" из Оренбуржья не дожил до суда за убийство девушки
Умер убийца девушки из Новотроицка, которого должны были арестовать 11 мая
Подозреваемый в убийстве своей девушки в Новотроицке. Обложка © Telegram / SHOT
Мужчина, который расчленил свою девушку в Новотроицке Оренбургской области и "искал" её вместе с волонтёрами, умер через три дня после задержания, не дожив до суда. Утром 11 мая его должны были арестовать.
Как стало известно SHOT, 40-летний Виталий последние годы болел туберкулёзом. Болезнь могла обостриться после его задержания.
Напомним, житель Оренбургской области Виталий убил и расчленил возлюбленную, а затем неделю искал "пропавшую" с волонтёрами и полицейскими. По его словам, Светлана якобы вышла из дома в Новотроицке и бесследно пропала. Правоохранители обнаружили убитую по частям за местным ледовым дворцом, после чего Виталия задержали. Выяснилось, что он также сфотографировал останки жертвы сразу после расправы и зачем-то отослал подруге убитой.