"Оборотень-расчленитель" из Оренбуржья не дожил до суда за убийство девушки

Мужчина, который расчленил свою девушку в Новотроицке Оренбургской области и "искал" её вместе с волонтёрами, умер через три дня после задержания, не дожив до суда. Утром 11 мая его должны были арестовать.

Напомним, житель Оренбургской области Виталий убил и расчленил возлюбленную, а затем неделю искал "пропавшую" с волонтёрами и полицейскими. По его словам, Светлана якобы вышла из дома в Новотроицке и бесследно пропала. Правоохранители обнаружили убитую по частям за местным ледовым дворцом, после чего Виталия задержали. Выяснилось, что он также сфотографировал останки жертвы сразу после расправы и зачем-то отослал подруге убитой.