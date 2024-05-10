Появилось видео задержания закладчика смертельного наркотика, убившего 5 человек в Астрахани Задержан распространитель наркотиков, из-за которых в Астрахани погибли 5 человек 10 мая, 10:55 В Астрахани задержали мужчину, делавшего закладки с наркотиками. Видео © Telegram / Астраханская полиция

В Астрахани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков, которые привели к гибели пяти человек и госпитализации ещё 14. Об этом сообщает УМВД РФ по региону.

В Астрахани задержали мужчину, делавшего закладки с наркотиками. Видео © Telegram / Астраханская полиция

"В результате проведённых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с представителями УФСБ задержан 20-летний уроженец одной из стран Центральной Азии, подозреваемый в распространении наркотических веществ", — уточнили в ведомстве.

По словам задержанного, он делал закладки с наркотиками в нескольких районах Астрахани, а задания якобы получал из телеграм-канала. Выйти на мужчину удалось после того, как у одного из пострадавших при себе был обнаружен запрещённый метадон массой 0,23 грамма. Полиция провела обыски по месту жительства всех выявленных потребителей наркотических средств. Были изъяты телефоны, в которых обнаружены координаты тайников с запрещёнными веществами.

В Астрахани задержан распространитель наркотиков, а также проводятся обыски в домах потребителей запрещённых веществ. Фото © Telegram / Астраханская полиция

Сейчас устанавливаются соучастники преступления и другие потребители наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере".

Напомним, пять жителей Астрахани умерли после употребления синтетического наркотика. Их тела нашли в ночь на 9 мая в разных частях города. Погибшим от 18 до 40 лет. Ещё 14 человек доставлены с токсическим отравлением в больницу, из них 11 в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

Авторы Татьяна Миссуми