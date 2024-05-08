Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 09:13

В Москве годовалая девочка чуть не съела гашиш матери и попала в больницу

В Москве девочку госпитализировали из-за отравления наркотиками матери

В Москве годовалую девочку доставили в больницу с наркотическим отравлением. Причиной этому стал гашиш её матери, который ребёнок нашёл и жевал, сообщает сайт MK.Ru.

Инцидент произошёл в Ташкентском переулке. Во вторник вечером 26-летняя мать увидела, как её дочь что-то жуёт и попыталась забрать это, но обнаружила, что девочка положила в рот кусок гашиша, лежавший на подоконнике. Родительница извлекла изо рта ребёнка наркотик, однако вскоре самочувствие дочери ухудшилось. Женщина вызвала скорую, которая госпитализировала малышку.

Полиция проводит проверку. Уточняется, что в ходе обысков наркотиков в квартире обнаружить не удалось.

В Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик
В Ивановской области мужчина ввёл годовалому сыну наркотик

Наркотики и беды связанные с их употреблением касается людей всех возрастов. Ранее Life.ru писал про подростка, который умер от отравления химическими веществами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Наркотики
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров