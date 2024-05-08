В Москве годовалая девочка чуть не съела гашиш матери и попала в больницу
В Москве девочку госпитализировали из-за отравления наркотиками матери
В Москве годовалую девочку доставили в больницу с наркотическим отравлением. Причиной этому стал гашиш её матери, который ребёнок нашёл и жевал, сообщает сайт MK.Ru.
Инцидент произошёл в Ташкентском переулке. Во вторник вечером 26-летняя мать увидела, как её дочь что-то жуёт и попыталась забрать это, но обнаружила, что девочка положила в рот кусок гашиша, лежавший на подоконнике. Родительница извлекла изо рта ребёнка наркотик, однако вскоре самочувствие дочери ухудшилось. Женщина вызвала скорую, которая госпитализировала малышку.
Полиция проводит проверку. Уточняется, что в ходе обысков наркотиков в квартире обнаружить не удалось.
Наркотики и беды связанные с их употреблением касается людей всех возрастов. Ранее Life.ru писал про подростка, который умер от отравления химическими веществами.
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