В Москве годовалая девочка чуть не съела гашиш матери и попала в больницу

В Москве годовалую девочку доставили в больницу с наркотическим отравлением. Причиной этому стал гашиш её матери, который ребёнок нашёл и жевал, сообщает сайт MK.Ru.

Инцидент произошёл в Ташкентском переулке. Во вторник вечером 26-летняя мать увидела, как её дочь что-то жуёт и попыталась забрать это, но обнаружила, что девочка положила в рот кусок гашиша, лежавший на подоконнике. Родительница извлекла изо рта ребёнка наркотик, однако вскоре самочувствие дочери ухудшилось. Женщина вызвала скорую, которая госпитализировала малышку.

Полиция проводит проверку. Уточняется, что в ходе обысков наркотиков в квартире обнаружить не удалось.