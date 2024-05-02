Вышел на улицу и умер: На Урале нарковписка закончилась смертью подростка

В Екатеринбурге 17-летний подросток умер после употребления наркотиков в компании троих друзей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Учащийся камышловского колледжа проводил время у своего 19-летнего приятеля в Екатеринбурге, на улице Ильича. Там были ещё 17-летняя девушка и 20-летний мужчина, последний и принёс наркотики. Компания употребляла их с вечера и до утра следующего дня", — рассказал собеседник агентства.

Утром подростку стало плохо, после чего он вышел на улицу и попросил вызвать скорую. Однако к приезду медиков парень был уже мёртв. Двое его друзей — 19 и 20 лет — задержаны. Старшего из них проверяют на вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков. Кроме того, идёт сбор материала для принятия решения по статье о содержании наркопритона.