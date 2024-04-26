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26 апреля, 14:34

Более ₽350 млн изъято у подозреваемых, связанных с даркнет-платформой Hydra

Более 200 электронных носителей и свыше 350 миллионов рублей изъято у подозреваемых в России и Белоруссии, связанных с крупнейшей в мире русскоязычной даркнет-платформой Hydra. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кадры задержания подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra. Видео © YouTube / МВД МЕДИА

По версии следствия, Hydra в течение нескольких лет действовала в теневом сегменте Сети, предоставляя доступ к незаконным товарам и услугам, в том числе наркотикам. В отношении фигурантов, связанных с деятельностью платформы, заведён ряд уголовных дел.

"Участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. В настоящее время установлено большое количество таких объектов на территории города Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края", — приводит пресс-служба МВД слова Волк.

Ранее сообщалось, что пилота Air Astana под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты. Он собирался лететь на школьное мероприятие в Актау, чтобы рассказать детям о прелестях работы в авиации.

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Кадр из видео YouTube / МВД МЕДИА

Наталья Исакова
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