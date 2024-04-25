Пилота Air Astana под мефедроном задержали в аэропорту Алма-Аты

В международном аэропорту Алма-Аты задержали пилота авиакомпании Air Astana, который был под мефедроном. Как сообщает Mash, в таком состоянии 31-летний Казыбек А. собирался лететь на конференцию в казахстанский Актау, где должен был выступить перед школьниками и рассказать им о работе в гражданской авиации.

К счастью, он планировал лететь не за штурвалом, а как пассажир. По данным телеграм-канала, подозрительного мужчину-пассажира остановили ещё на досмотре из-за того, что он вёл себя неадекватно. При обыске сотрудники не нашли ничего странного и отправили мужчину на медэкспертизу, где и выяснилось, что он употреблял наркотики.

В доме пилота была обнаружена пластиковая трубка с характерными следами, на допросе он признался, что прибегает к одурманивающим веществам с 2021 года. За день до задержания мужчина принял четыре грамма мефедрона. Пилота уже отстранили от работы, ему грозит штраф до 590 720 тенге (порядка 123 тысяч рублей), исправительные работы или арест на срок до 40 дней.