Диспетчеры почти на полчаса "потеряли" самолёт "Победы" со 189 пассажирами Росавиация проверяет пилотов "Победы", которые не отвечали диспетчеру 20 минут 10 апреля, 10:16 Пилоты не отвечали диспетчеру на протяжении 20 минут. Обложка © Freepik / DC Studio

Пилоты Boeing 737 российской авиакомпании "Победа" выполняли рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград, но на подлёте к Москве перестали выходить на связь, чем напугали авиадиспетчера. Об инциденте рассказал телеграм-канал "Авиаторщина".

Всё произошло 8 апреля. По словам командира судна, он изучал полётную документацию и временно снял наушники, без них был в тот момент и второй пилот, при этом громкая связь в кабине не была активирована. Диспетчер пытался докричаться до экипажа в течение двадцати минут. Пилоты спохватились, когда заметили, что летят без связи с наземной службой.

Росавиация начала расследование инцидента. Лётчиков обвиняют в нарушении требований руководства по производству полётов. Командир судна полностью признал свою вину, объяснив случившееся невнимательностью, а также попросил не наказывать своего напарника. В момент инцидента на борту находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что чайка попала в двигатель пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100, выполнявшего рейс из Стамбула в Сочи. Лайнер уже заходил на посадку, когда на высоте 2,8 километра пилоты услышали странный звук. Несмотря на это, борт благополучно приземлился.

Авторы Татьяна Миссуми