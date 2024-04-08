В США обшивка двигателя самолёта оторвалась в небе, лайнер пришлось экстренно сажать

Федеральная авиационная служба США расследует инцидент с Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявшим рейс Денвер – Хьюстон. Как пишут СМИ, примерно через 25 минут после взлёта на высоте в несколько тысяч метров у одного из двигателей оторвалась обшивка. Она билась о фюзеляж и, судя по видео из Сети, после экстренной посадки окончательно отвалилась.