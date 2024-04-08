В США обшивка двигателя самолёта оторвалась в небе, лайнер пришлось экстренно сажать
В США самолёт экстренно сел из-за оторвавшейся обшивки двигателя
Федеральная авиационная служба США расследует инцидент с Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявшим рейс Денвер – Хьюстон. Как пишут СМИ, примерно через 25 минут после взлёта на высоте в несколько тысяч метров у одного из двигателей оторвалась обшивка. Она билась о фюзеляж и, судя по видео из Сети, после экстренной посадки окончательно отвалилась.
В США самолёт экстренно сел из-за оторвавшейся обшивки двигателя. Видео © X / I Meme Therefore I Am / Breaking911
На борту находились 195 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Спустя несколько часов клиенты перевозчика вылетели другим лайнером.
Ранее Life.ru рассказывал, что у компании Boeing ещё в прошлом году начались проблемы с самолётами. Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) приказало приостановить эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 из-за ЧП с отвалившимся у пассажирского лайнера Alaska Airlines фюзеляжем прямо во время полёта. В январе авиакомпания United Airlines нашла на самолётах Boeing 737 MAX незатянутые болты, а в марте воздушное судно приземлилось в аэропорту Медфорда без части обшивки. Это заметили, лишь когда лайнер приземлился. Как стало известно, глава Boeing Дэйв Кэлхун уйдёт в отставку в конце года из-за участившихся проблем и аварий с самолётами компании.