Школьницу из Балашихи увезла скорая без сознания после виски с колой у одноклассника

Школьница из Балашихи попала в больницу с отравлением алкоголем после посиделок в квартире одноклассника. Как стало известно SHOT, 11-классница выпила с ним виски.

17-летняя гостья зашла к другу утром и сама же в шутку предложила выпить. Парень отказываться не стал и достал из закромов виски. Школьники распили по несколько стаканов напитка с колой и пошли гулять. Уже на улице алкоголь "догнал" девушку — она начала задыхаться и терять сознание. На место вызвали скорую помощь. Школьницу доставили в филатовскую детскую больницу, где у неё выявили острую алкогольную интоксикацию.

Пострадавшей оказали необходимую помощь. После того как её поставили на ноги, с девушкой провели профилактическую беседу и передали матери. На девушку также составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, который грозит штрафом до 1500 рублей.