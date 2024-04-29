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29 апреля, 07:32

Школьницу из Балашихи увезла скорая без сознания после виски с колой у одноклассника

Школьница из Балашихи попала в больницу с отравлением после виски с другом

Школьница из Балашихи попала в больницу с отравлением алкоголем после посиделок в квартире одноклассника. Как стало известно SHOT, 11-классница выпила с ним виски.

17-летняя гостья зашла к другу утром и сама же в шутку предложила выпить. Парень отказываться не стал и достал из закромов виски. Школьники распили по несколько стаканов напитка с колой и пошли гулять. Уже на улице алкоголь "догнал" девушку — она начала задыхаться и терять сознание. На место вызвали скорую помощь. Школьницу доставили в филатовскую детскую больницу, где у неё выявили острую алкогольную интоксикацию.

Пострадавшей оказали необходимую помощь. После того как её поставили на ноги, с девушкой провели профилактическую беседу и передали матери. На девушку также составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения, который грозит штрафом до 1500 рублей.

Подростки выпили водку перед уроками и потеряли сознание на входе в школу в Балашихе
Подростки выпили водку перед уроками и потеряли сознание на входе в школу в Балашихе

Ранее Life.ru писал, что в Москве двое 16-летних школьников прогуляли уроки, чтобы попробовать наркотики. В итоге они были госпитализированы с сильнейшим отравлением.

Обложка ©

Unsplash / Adam Jaime

Андрей Бражников
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