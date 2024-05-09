Пять жителей Астрахани насмерть отравились неизвестным наркотиком
Пять жителей Астрахани умерли из-за отравления неизвестным веществом
Пять жителей Астрахани умерли после употребления неустановленного наркотика, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по области. Их тела нашли в ночь на 9 мая в разных частях города.
"В ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов г. Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества", — говорится в сообщении.
Ещё 14 человек госпитализированы, 11 из них — в реанимации. Предварительная причина смерти астраханцев — отравление неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Напомним, в конце 2023 года в России уже происходило массовое отравление наркотиками. Так, в Астрахани три человека погибли из-за метадона, ещё более 20 попали в больницы. Подозреваемыми в сбыте оказались трое выходцев из Средней Азии. Установлено, что наркотик произвели в Ставропольском крае. Позднее эту лабораторию накрыли.
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