Пять жителей Астрахани насмерть отравились неизвестным наркотиком

Пять жителей Астрахани умерли после употребления неустановленного наркотика, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по области. Их тела нашли в ночь на 9 мая в разных частях города.

"В ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов г. Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества", — говорится в сообщении.