Бастрыкин требует доклад из-за массовой смерти людей в Астрахани от неизвестного наркотика

Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ход расследования дела о массовых отравлениях в Астрахани и его пригородах, которые унесли жизни пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории двух районов города Астрахани обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом. Кроме того, в медицинские учреждения с аналогичным диагнозом поступили 14 жителей города и ближайших районов области, 11 из которых находятся в тяжёлом состоянии", — говорится в публикации.

По факту смерти пяти человек СК РФ завёл уголовное дело в рамках части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал руководителю регионального управления СКР Ибрагиму Могушкову распоряжение предоставить отчёт о процессе расследования и выясненных в ходе него обстоятельствах.