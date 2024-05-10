Бастрыкин требует доклад из-за массовой смерти людей в Астрахани от неизвестного наркотика
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели пяти жителей Астрахани от отравления
Центральный аппарат СК РФ взял на контроль ход расследования дела о массовых отравлениях в Астрахани и его пригородах, которые унесли жизни пяти человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории двух районов города Астрахани обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительная причина смерти — отравление неизвестным веществом. Кроме того, в медицинские учреждения с аналогичным диагнозом поступили 14 жителей города и ближайших районов области, 11 из которых находятся в тяжёлом состоянии", — говорится в публикации.
По факту смерти пяти человек СК РФ завёл уголовное дело в рамках части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отдал руководителю регионального управления СКР Ибрагиму Могушкову распоряжение предоставить отчёт о процессе расследования и выясненных в ходе него обстоятельствах.
Как ранее писал Life.ru, пять жителей Астрахани умерли после употребления неустановленного наркотика. Их тела нашли в ночь на 9 мая в разных частях города.
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