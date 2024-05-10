Романом "Наследие" писателя Сорокина заинтересовались следователи
РИА "Новости": СК проверяет "Наследие" Сорокина из-за постельных сцен с детьми
Писатель Владимир Сорокин. Обложка © ТАСС / Jens Kalaene / dpa / picture-alliance
Романом "Наследие" писателя Владимира Сорокина заинтересовались следователи. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Предварительно, причиной стало наличие в произведении описания постельных сцен с участием несовершеннолетних", — информировал собеседник агентства.
По его информации, доследственная проверка проводится по статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
Напомним, что экспертный центр при Российском книжном союзе нашёл в книгах Владимира Сорокина "информацию, запрещённую к распространению в соответствии с законодательством РФ". Распространителей книги предупредили, что с этого момента, продолжая распродавать тираж, они действуют на свой страх и риск. В ответ писатель заявил, что литература — это "свободный зверь, он гуляет там, где хочет, и гуляет сам по себе без цензуры и союзов писателей", а происходящее назвал "шумихой, поднятой группой доносчиков".