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8 мая, 13:02

Фильм с Ургантом в главной роли не допустили в кинотеатры после жалобы в Минкульт

Бородин: Драму "Во сне ты горько плакал" с Ургантом не допустили до проката

Фильму "Во сне ты горько плакал" с телеведущим Иваном Ургантом в главной роли не выдали прокатное удостоверение. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Министерство культуры РФ приняло такое решение после его обращения.

"Мне пришёл ответ из Министерства культуры РФ на моё обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму. В нём сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно, в России этот фильм показывать не будут", — написал он в телеграм-канале.

Бородин добавил, что режиссёром проекта выступил Николай Солодников, муж журналистки Екатерины Гордеевой*, а продюсером — Александр Сокуров. По словам общественника, все они занимают антироссийскую позицию. При этом в прошлом году в Москве уже прошла закрытая премьера картины.

Фильм назван по одноимённому рассказу советского писателя Юрия Казакова. Произведение написано в виде лирического монолога, где автор, обращаясь к сыну, рассказывает о смерти товарища Мити и рассуждает о её ценности. У рассказа нет единой линии повествования, автор размышляет о чувстве вины перед другом, любуется природой и вспоминает детство. Главные роли исполнили Иван Ургант, Полина Агуреева, Леонид Бичевин и другие.

Ургант заявил Life.ru, что никуда не уезжал из России
Ургант заявил Life.ru, что никуда не уезжал из России

Как сообщал Life.ru, после начала специальной военной операции (СВО) Ургант уехал из РФ в отпуск. Шоумен был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". В декабре 2023 года появились сообщения о том, что шоумен готов браться за любую работу, а 13 марта 2024-го Ургант заявил, что вернулся в кино после трёхлетнего перерыва, и разместил афишу драмы "Во сне ты горько плакал".

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов
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