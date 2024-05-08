Фильм с Ургантом в главной роли не допустили в кинотеатры после жалобы в Минкульт

Фильму "Во сне ты горько плакал" с телеведущим Иваном Ургантом в главной роли не выдали прокатное удостоверение. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Министерство культуры РФ приняло такое решение после его обращения.

"Мне пришёл ответ из Министерства культуры РФ на моё обращение с просьбой не выдавать в России прокатное удостоверение фильму. В нём сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно, в России этот фильм показывать не будут", — написал он в телеграм-канале.

Бородин добавил, что режиссёром проекта выступил Николай Солодников, муж журналистки Екатерины Гордеевой*, а продюсером — Александр Сокуров. По словам общественника, все они занимают антироссийскую позицию. При этом в прошлом году в Москве уже прошла закрытая премьера картины.

Фильм назван по одноимённому рассказу советского писателя Юрия Казакова. Произведение написано в виде лирического монолога, где автор, обращаясь к сыну, рассказывает о смерти товарища Мити и рассуждает о её ценности. У рассказа нет единой линии повествования, автор размышляет о чувстве вины перед другом, любуется природой и вспоминает детство. Главные роли исполнили Иван Ургант, Полина Агуреева, Леонид Бичевин и другие.

Как сообщал Life.ru, после начала специальной военной операции (СВО) Ургант уехал из РФ в отпуск. Шоумен был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". В декабре 2023 года появились сообщения о том, что шоумен готов браться за любую работу, а 13 марта 2024-го Ургант заявил, что вернулся в кино после трёхлетнего перерыва, и разместил афишу драмы "Во сне ты горько плакал".