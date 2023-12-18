"Прибегу, сделаю": Ургант объявился в Москве и занялся поиском подработки на благотворительном приёме Иван Ургант заявил, что готов взяться за "любую работу" после ухода с ТВ 18 декабря, 14:59 Иван Ургант. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Актёр и телеведущий Иван Ургант пожаловался, что теперь готов взяться за любую работу, потому что не верит в возвращение на телевидение после своих высказываний в отношении спецоперации. Об этом пишет StarHit.

Иван Ургант теперь чаще появляется в роли ведущего на частных мероприятиях. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olgaorlova1311

На днях Ургант выступил ведущим на благотворительном вечере фонда "Друзья" в Москве, ведь теперь его основным заработком стали корпоративы, торжественные приёмы, свадьбы и другие частные мероприятия. Один из гостей внезапно попросил Урганта провести день рождения его дочери.

"Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю", — ответил шоумен, оставив зрителей недоумевать, была ли это шутка, или слова сказаны с горьким сожалением.

Кадрами мероприятия поделилась певица Ольга Орлова. Она разместила в соцсети начало вечера, где Ургант приветствует гостей и говорит, что давно не видел такой весёлой публики. Пользователи Сети заметили, что ведущий вовсе не выглядел радостным и будто с трудом подбирал слова, а также куда-то делся его искромётный юмор.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) Иван Ургант уехал из России в отпуск. Шоумен был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года. В октябре в Сети распространилось видео с выступлением Урганта в МГИМО, после чего разразился скандал, так как общественность сочла это неприемлемым.

Авторы Татьяна Миссуми