В Сети появилось видео с выступлением Ивана Урганта перед студентами МГИМО

В Сети распространяется видео с выступлением, предположительно, уехавшего из РФ телеведущего Ивана Урганта в МГИМО. По некоторым данным, шоумена пригласили прочитать лекцию для студентов факультета международной журналистики, а кадры могла снять дочь певца Дмитрия Маликова Стефания. Причём сам Ургант встречу не анонсировал.

Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО. Видео © Telegram / "Абзац"

При этом пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова опровергла сообщения о выступлении артиста. Она подчеркнула, что все анонсы мероприятий университета находятся на сайте вуза.

"У нас не было Ивана Урганта тысячу лет. Это какой-то пранк, фейк. Одним словом, враки. Там не о чем говорить", — отметила Калашникова в беседе с изданием "Абзац".