В Сети появилось видео с выступлением Ивана Урганта перед студентами МГИМО
В Сети распространяется видео с выступлением, предположительно, уехавшего из РФ телеведущего Ивана Урганта в МГИМО. По некоторым данным, шоумена пригласили прочитать лекцию для студентов факультета международной журналистики, а кадры могла снять дочь певца Дмитрия Маликова Стефания. Причём сам Ургант встречу не анонсировал.
Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО. Видео © Telegram / "Абзац"
При этом пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова опровергла сообщения о выступлении артиста. Она подчеркнула, что все анонсы мероприятий университета находятся на сайте вуза.
"У нас не было Ивана Урганта тысячу лет. Это какой-то пранк, фейк. Одним словом, враки. Там не о чем говорить", — отметила Калашникова в беседе с изданием "Абзац".
Как сообщал Лайф, после начала спецоперации Иван Ургант уехал из России в отпуск. Он был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года.
Telegram / "Абзац"