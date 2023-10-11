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11 октября, 11:49

В Сети появилось видео с выступлением Ивана Урганта перед студентами МГИМО

В Сети распространяется видео с выступлением, предположительно, уехавшего из РФ телеведущего Ивана Урганта в МГИМО. По некоторым данным, шоумена пригласили прочитать лекцию для студентов факультета международной журналистики, а кадры могла снять дочь певца Дмитрия Маликова Стефания. Причём сам Ургант встречу не анонсировал.

Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО. Видео © Telegram / "Абзац"

При этом пресс-секретарь МГИМО Виктория Калашникова опровергла сообщения о выступлении артиста. Она подчеркнула, что все анонсы мероприятий университета находятся на сайте вуза.

"У нас не было Ивана Урганта тысячу лет. Это какой-то пранк, фейк. Одним словом, враки. Там не о чем говорить", — отметила Калашникова в беседе с изданием "Абзац".

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Как сообщал Лайф, после начала спецоперации Иван Ургант уехал из России в отпуск. Он был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года.

Обложка ©

Telegram / "Абзац"

Никита Осипов
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