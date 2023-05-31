Один — балаган, другой харизматичный: Охлобыстин высказался о перспективах Галкина и Урганта

Телеведущий Иван Ургант — серьёзный и харизматичный журналист, а юморист Максим Галкин* — как балаган. Такое мнение высказал актёр и режиссёр Иван Охлобыстин.

"Ургант намного серьёзнее Галкина. Галкин — это балаган. Не в плохом смысле этого слова. Знаете, есть такие переездные цирки. Там нужно выдувать огонь и доставать из шляпы кролика. А Ургант всё же серьёзный журналист, харизматичный парень", — сказал он в интервью YouTube-каналу Metametrica.

Охлобыстин считает, что на ТВ стоило бы вернуть Урганта, программа которого является "точной копией американской". Актёр считает, что этот телеведущий опубликовал на своей странице чёрный квадрат с кратким осуждением СВО "по дурости".

"Да, он не думает дальновидно. Но он не обижал кого-то, не катил бочку на Россию", — добавил Охлобыстин.

Напомним, после начала спецоперации телеведущий Иван Ургант уехал из России в отпуск. Он был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года.