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22 ноября, 10:32

"Давайте перестанем мусолить": Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским БТР

Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским БТР в марте 2022 года

Телеведущий Иван Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским бронетранспортёром (БТР). Актёр подчеркнул, что эта публикация появилась в марте 2022 года в фейковом телеграм-канале под названием "Вечерний Ургант", на него сотрудники одноимённого шоу ранее уже жаловались администраторам мессенджера.

"У шоу "Вечерний Ургант" никогда не было телеграм-канала. Это канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили. И после публикации поста с горящим БТР в службу поддержки "Телеграма" была отправлена просьба закрыть канал за распространение ложной информации от имени программы", — написал Ургант в телеграм-канале, приложив соответствующий скриншот.

Он добавил, что администраторы убрали эту публикацию, однако фейковый канал продолжил работать. Ведущий напомнил, что свой первый пост в "Телеграме" написал только 5 мая 2022 года.

"Я никогда не писал и не выкладывал этого! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!" — призвал Ургант журналистов, утверждающих, что это он опубликовал пост с горящим российским БТР.

Лайф выяснил, что в МГИМО Урганта пригласил замдекана, служивший во внешней разведке

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Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) Иван Ургант уехал из России в отпуск. Шоумен был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года. В октябре в Сети распространилось видео с выступлением Урганта в МГИМО.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов
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