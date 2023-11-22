"Давайте перестанем мусолить": Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским БТР
Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским БТР в марте 2022 года
Телеведущий Иван Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским бронетранспортёром (БТР). Актёр подчеркнул, что эта публикация появилась в марте 2022 года в фейковом телеграм-канале под названием "Вечерний Ургант", на него сотрудники одноимённого шоу ранее уже жаловались администраторам мессенджера.
"У шоу "Вечерний Ургант" никогда не было телеграм-канала. Это канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили. И после публикации поста с горящим БТР в службу поддержки "Телеграма" была отправлена просьба закрыть канал за распространение ложной информации от имени программы", — написал Ургант в телеграм-канале, приложив соответствующий скриншот.
Он добавил, что администраторы убрали эту публикацию, однако фейковый канал продолжил работать. Ведущий напомнил, что свой первый пост в "Телеграме" написал только 5 мая 2022 года.
"Я никогда не писал и не выкладывал этого! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!" — призвал Ургант журналистов, утверждающих, что это он опубликовал пост с горящим российским БТР.
Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) Иван Ургант уехал из России в отпуск. Шоумен был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года. В октябре в Сети распространилось видео с выступлением Урганта в МГИМО.
ТАСС / Сергей Савостьянов