"Давайте перестанем мусолить": Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским БТР

Телеведущий Иван Ургант опроверг причастность к посту с горящим российским бронетранспортёром (БТР). Актёр подчеркнул, что эта публикация появилась в марте 2022 года в фейковом телеграм-канале под названием "Вечерний Ургант", на него сотрудники одноимённого шоу ранее уже жаловались администраторам мессенджера.

"У шоу "Вечерний Ургант" никогда не было телеграм-канала. Это канал-фейк, с которым сотрудники программы начали бороться задолго до известных событий. Их жалобы ни к чему не приводили. И после публикации поста с горящим БТР в службу поддержки "Телеграма" была отправлена просьба закрыть канал за распространение ложной информации от имени программы", — написал Ургант в телеграм-канале, приложив соответствующий скриншот.

Он добавил, что администраторы убрали эту публикацию, однако фейковый канал продолжил работать. Ведущий напомнил, что свой первый пост в "Телеграме" написал только 5 мая 2022 года.

"Я никогда не писал и не выкладывал этого! Так давайте же примем это как данность. Перестанем мусолить, огульно обвинять, травить, преследовать и, самое главное, врать!" — призвал Ургант журналистов, утверждающих, что это он опубликовал пост с горящим российским БТР.