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14 октября, 18:18

Лайф выяснил, что в МГИМО Урганта пригласил замдекана, служивший во внешней разведке

Провести лекцию в МГИМО Урганта пригласил замдекана Юрий Кобаладзе

Провести лекцию в МГИМО телеведущего Ивана Урганта пригласил заместитель декана факультета журналистики института Юрий Кобаладзе. Об этом Лайфу сообщил источник в МГИМО.

Профессор МГИМО МИД России, журналист Юрий Кобаладзе. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Профессор МГИМО МИД России, журналист Юрий Кобаладзе. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Кобалазде — советский журналист и генерал-майор Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке. Как сообщил наш источник, ветеран-разведчик приглашает Урганта уже в третий или четвёртый раз. Кобаладзе и сам по себе большой весельчак: он обожает юмор, розыгрыши и весёлые подколы.

К слову, существует история о том, как в 2009 году Кобаладзе, который в то время занимал должность топ-менеджера X5 Retail Group, вместе с президентом России Владимиром Путиным (тогда он был премьер-министром Российской Федерации) посетили магазин "Перекрёсток" и обсудили стоимость мяса. Путин ужаснулся ценам, которые вдвое превышали отпускные у поставщиков. Кобаладзе улыбнулся и обещал понизить их на следующий день. Однако никакого понижения цен на так и не случилось.

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После начала спецоперации Иван Ургант уехал из России в отпуск. Он был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". Хотя эта обязанность традиционно лежала на нём с 2008 года. Недавно в Сети распространилось видео с выступлением, предположительно, уехавшего из РФ телеведущего Ивана Урганта в МГИМО.

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Telegram / "Абзац"

Юрий Лысенко
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