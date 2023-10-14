Лайф выяснил, что в МГИМО Урганта пригласил замдекана, служивший во внешней разведке

Кобалазде — советский журналист и генерал-майор Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке. Как сообщил наш источник, ветеран-разведчик приглашает Урганта уже в третий или четвёртый раз. Кобаладзе и сам по себе большой весельчак: он обожает юмор, розыгрыши и весёлые подколы.

К слову, существует история о том, как в 2009 году Кобаладзе, который в то время занимал должность топ-менеджера X5 Retail Group, вместе с президентом России Владимиром Путиным (тогда он был премьер-министром Российской Федерации) посетили магазин "Перекрёсток" и обсудили стоимость мяса. Путин ужаснулся ценам, которые вдвое превышали отпускные у поставщиков. Кобаладзе улыбнулся и обещал понизить их на следующий день. Однако никакого понижения цен на так и не случилось.