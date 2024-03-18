Ургант заявил Life.ru, что никуда не уезжал из России

"Всё началось с поцелуя. Я этот поцелуй запомнил навсегда. Я целовал живой памятник. Как потом очень точно заметил Александр Анатольевич, он называл этот процесс "подставлять свою старческую щёчку". <…> Не важно, что он говорил, мне никогда даже не было важно, что он говорил. Но он говорил радостно. Мне просто было важно, чтобы он был. Он стоял — я смеялся. Он ничего не делал, я всё равно смеялся, мы все смеялись", — сказал Ургант на прощании с Ширвиндтом.