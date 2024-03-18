Ургант заявил Life.ru, что никуда не уезжал из России
Телеведущий Иван Ургант, впервые за долгое время появившийся сегодня на публике, заявил Life.ru, что никуда не уезжал из России.
"Я из России никуда не уезжал", — ответил шоумен на вопрос, надолго ли он приехал в РФ.
Телеведущий Иван Ургант заявил, что никуда не уезжал из России. Видео © Life.ru
Сегодня, 18 марта, Иван Ургант вместе с супругой пришёл на церемонию прощания с актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом, которая состоялась в Театре сатиры в Москве. Ургант очень трогательно вспомнил о знакомстве с великим артистом и отметил его неподражаемый юмор.
"Всё началось с поцелуя. Я этот поцелуй запомнил навсегда. Я целовал живой памятник. Как потом очень точно заметил Александр Анатольевич, он называл этот процесс "подставлять свою старческую щёчку". <…> Не важно, что он говорил, мне никогда даже не было важно, что он говорил. Но он говорил радостно. Мне просто было важно, чтобы он был. Он стоял — я смеялся. Он ничего не делал, я всё равно смеялся, мы все смеялись", — сказал Ургант на прощании с Ширвиндтом.
Напомним, актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. С 2000 по 2021 год он занимал должность художественного руководителя Театра сатиры в Москве. Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
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