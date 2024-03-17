Александра Ширвиндта после кремации похоронят на Новодевичьем кладбище
Артиста РСФСР Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище после кремации. Об этом говорится на сайте Театра сатиры. Там отметили, что дату похорон выберет семья.
"Решение о дате похорон примут родственники Александра Анатольевича, о чём сообщат позднее. Театр окажет семье всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Напомним, актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он был известен своими ролями в "Иронии судьбы, или С лёгким паром!", "12 стульях", "Она вас любит", "Трое в лодке, не считая собаки". С 2000 по 2021 год был руководителем Театра сатиры в Москве. По предварительным данным, причина смерти — проблемы с сердцем. Траурная церемония прощания с артистом состоится 18 марта с 13:00 до 15:00.
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