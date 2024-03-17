Церемонию прощания с Александром Ширвиндтом перенесли по просьбе семьи

Траурная церемония прощания с умершим актёром и режиссёром Александром Ширвиндтом состоится 18 марта, но в другое время. Об изменениях рассказали в столичном Театре сатиры.

"Прощание с Александром Ширвиндтом по просьбе семьи переносится на час и пройдёт в Театре сатиры 18 марта с 13:00 до 15:00", — указано в тексте.

Напомним, актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он был известен своими эпизодическими ролями в "Иронии судьбы, или С лёгким паром", "12 стульях", "Она вас любит", "Трое в лодке, не считая собаки". С 2000 по 2021 год занимал должность художественного руководителя Театра сатиры в Москве. Артист страдал от проблем с сердцем, которые могли привести к смерти.