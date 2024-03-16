Путин назвал Александра Ширвиндта легендой отечественного театра и кино
Владимир Путин и Александр Ширвиндт. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Народный артист России, президент московского Театра сатиры Александр Ширвиндт был легендой отечественного театра и кино, заявил президент РФ Владимир Путин. Текст телеграммы публикует пресс-служба Кремля.
"Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актёр и режиссёр, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино", — отметил глава государства.
Президент добавил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству и трудился с полной отдачей. Он был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и ученикам и именно таким останется в нашей памяти.
Напомним, Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. За свою долгую карьеру легендарный артист отличился в том числе в кино, среди его работ "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" и "12 стульев". Причиной смерти, предварительно, стали проблемы с сердцем, от которых Ширвиндт страдал последние несколько лет. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в столице.