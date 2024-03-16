Путин назвал Александра Ширвиндта легендой отечественного театра и кино

"Александр Анатольевич Ширвиндт — выдающийся актёр и режиссёр, яркий, необыкновенно талантливый, мудрый и обаятельный человек, которого мы все искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино", — отметил глава государства.

Президент добавил, что Ширвиндт посвятил себя служению искусству и трудился с полной отдачей. Он был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам и ученикам и именно таким останется в нашей памяти.