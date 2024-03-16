"Добрейший человек": Лещенко рассказал о последнем подарке от Ширвиндта

Народный артист России Александр Ширвиндт был яркой личностью. Об этом заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Певец признался, что мало общался с актёром, однако тот "гипотетически" присутствовал в его жизни как одна из самых ярких личностей.

"Его харизма, любовь к своему творчеству, театру и людям... Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт — пример правильного и интеллигентного человека", — сказал Лещенко в беседе с телеканалом "360".