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16 марта, 05:42

"Добрейший человек": Лещенко рассказал о последнем подарке от Ширвиндта

Лещенко рассказал, что Ширвиндт подарил ему свою книгу с подписью

Александр Ширвиндт и Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Ширвиндт и Лев Лещенко. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Сергей Карпухин

Народный артист России Александр Ширвиндт был яркой личностью. Об этом заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко. Певец признался, что мало общался с актёром, однако тот "гипотетически" присутствовал в его жизни как одна из самых ярких личностей.

"Его харизма, любовь к своему творчеству, театру и людям... Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт — пример правильного и интеллигентного человека", — сказал Лещенко в беседе с телеканалом "360".

Также артист рассказал о последнем подарке, полученном от Ширвиндта, — его недавней книге. Издание подписано в шутливой форме.

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Напомним, Александра Ширвиндта не стало 15 марта, народный артист РСФСР ушёл в 89 лет. Среди ярких киноработ — в том числе "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" и "12 стульев". В последние годы он страдал от серьёзных проблем с сердцем и, предварительно, именно это стало причиной смерти. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище в столице, а прощание пройдёт в Театре сатиры, президентом которого он был.

Матвей Константинов
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