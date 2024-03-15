Александра Ширвиндта похоронят на Новодевичьем кладбище

"Прощание однозначно пройдёт в театре, дата определится позднее, скорее всего, в понедельник. Потом состоится отпевание и похороны на Новодевичьем кладбище", — сообщил Газаров.

Напомним, народный артист РСФСР, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт ушёл из жизни 15 марта в возрасте 89 лет. Среди его ярких работ в кино "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "12 стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ревизор" и многие другие. У актёра в последние годы были серьёзные проблемы с сердцем.